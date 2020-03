Bourse : les dernières évolutions indicielles à Paris

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil Scientifique des Indices d'Euronext Paris a décidé, lors de sa dernière révision trimestrielle, de plusieurs évolutions...

Outre TechnipFMC qui est sorti du CAC 40 à la faveur de Worldline, l'un des perdants de cette redistribution indicielle est Vicat. Le cimentier sort du SBF 120, qui regroupe les 120 premières valeurs cotées d'Euronext Paris. Vicat quitte également le CAC Mid 60. En revanche, Vicat intègre le CAC Small Index.

Le SBF 120 et le CAC Mid 60 accueillent FDJ et Akka Technologies. Cette dernière, promue, sort du CAC Small Index de même que Business et Decision, qui se rapproche d'Orange et fait l'objet d'une offre de retrait de la cote. Immobilière Dassault l'accompagne.

Business et Decision et Immobilière Dassault sont donc retirées à la fois du CAC Small Index, du CAC Mid & Small Index et du CAC All-Tradable.

ECA se distingue, en intégrant à la fois le CAC Small Index, le CAC Mid & Small Index et le CAC All-Tradable.

Ces modifications seront effectives à compter de la séance du lundi 23 mars.