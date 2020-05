Bourse : les compagnies aériennes et le tourisme redécollent

Bourse : les compagnies aériennes et le tourisme redécollent









(Boursier.com) — Les cours de Bourse des compagnies aériennes, massacrées ces deux derniers mois, ont rebondi mardi à Wall Street, après l'annonce d'une hausse du nombre de voyageurs la semaine dernière, qui suscite l'espoir que le pire de la crise du coronavirus est désormais passé.

Le fonds coté (ETF) sectoriel U.S. Global Jets a bondi mardi de 11,75% à la clôture, soutenu notamment par Southwest Airlines (+12,6%), American Airlines (+14,8%), Delta Air Lines (+13%) et United Airlines Holdings (+16,3%). L'action du constructeur aéronautique Boeing a repris 5,2%.

Parmi les plus petites compagnies, JetBlue Airways a pris 14,3%, Spirit Airlines a flambé de 21%, Alaska Air Group a grimpé de 12,9% et Hawaiian Holdings a gagné 13,2%.

Le secteur du tourisme, intimement lié à celui du transport aérien, s'est aussi offert un vif rebond, avec notamment Expedia (+6,2%), TripAdvisor (+15,5%) et Booking Holdings (+7%).

L'administration américaine des transports (TSA) a fait état d'une moyenne de 262.734 voyageurs par jour en avion aux Etats-Unis pour la semaine achevée le 23 mai, le chiffre le plus élevé depuis la semaine achevée le 28 mars. Vendredi, veille d'un week-end de trois jours pour Memorial Day, 348.673 voyageurs ont pris l'avion, un record depuis le 22 mars et 4 fois plus que la pire journée de cette crise, le 14 avril, où seuls 87.534 personnes avaient pris l'avion aux Etats-Unis.

Vif rebond du secteur touristique en Europe

En Europe, le rebond du secteur a commencé dès lundi et s'est poursuvi mardi. L'action du voyagiste allemand TUI a flambé de 52% mardi à Londres, après que son patron a indiqué que le groupe comptait reprendre ses voyages à la fin juin.

La décision de l'Espagne, prise lundi, d'accueillir à nouveau des touristes étrangers sans mise en quarantaine à partir du 1er juillet, a mis du baume au coeur des professionnels du tourisme. A Paris, Accorhotels a flambé mardi de 11,3%, Pierre et Vacances Center Parcs a pris 4,7%, Air France KLM a bondi de 10,6% et Groupe ADP a pris 12,4%.

La Grèce avait annoncé dès le 20 mai son intention de rouvrir ses frontières aux touristes le 1er juillet. L'Italie va rouvrir dès le 3 juin ses frontières et ses aéroports aux touristes européens, sans imposer de période d'isolement. La France est plus prudente pour l'instant, mais étudie une réouverture de l'aéroport de Paris-Orly, plaque tournante de nombreuses destinations, à partir de la fin juin.