Bourse : le variant delta plombe les transports et les loisirs

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La propagation rapide du variant Delta du coronavirus, désormais présent dans 85 pays, inquiète de plus en plus les investisseurs, et a pesé lourdement lundi sur les secteurs des transports et des loisirs, ainsi que sur les cours du pétrole, qui souffriraient de nouvelles mesures de restrictions de déplacement.

Plusieurs pays, du Portugal à l'Australie en passant par Israël et la Thaïlande, ont durci de nouveau les restrictions sanitaires pour tenter de juguler le variant delta, d'abord repéré en Inde mais qui se propage désormais très vite, notamment au Royaume-Uni.

En Europe, les compagnies aériennes ont souffert lundi, dont Ryanair (-4,2%), Air France-KLM (-4,08%) et Lufthansa (-3,6%). Aux Etats-Unis, Delta Air Lines (-2,9%), United Airlines (-2,6%), American Airlines (-3,7%) et Southwest Airlines (-2,4%) étaient aussi à la peine. Le tour-opérateur TUI a cédé 5,66%, l'hôtelier Accor a chuté de 3,1%, tandis que les site de réservations de voyage en ligne Expedia (-4,3%) et Booking (-3,4%) étaient en berne à Wall Street. Les croisiéristes ont également flanché : -6,3% pour Royal Caribbean Cruises et -6,1% pour Norwegian Cruise Line.

Quant aux cours du pétrole, qui s'étaient hissés vendredi à leur plus haut niveau depuis octobre 2018, ils ont rechuté lundi dans la crainte d'une demande moins élevée que prévu, si les restrictions sanitaires s'étendent cet été dans le monde. Le baril de WTI a cédé lundi 1,5% à 72,91$ sur le Nymex pour le contrat à terme d'août, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord (contrat de septembre) a lâché 1,6% à 74,14$.

L'Allemagne voudrait bannir les touristes britanniques de l'UE

En Asie, la Thaïlande connaît une recrudescence des cas de Covid et a pris des mesures restrictives à Bangkok et sa région, tandis qu'en Australie, la ville de Sydney et sa région sont soumis à un nouveau confinement depuis samedi. Le nombre de cas de Covid est aussi en forte hausse en Russie, au Brésil et en Afrique du Sud.

En Europe, le nombre de nouveaux cas au Royaume-Uni est remonté à 11.000 vendredi, pour la 1e fois depuis février. Des restrictions de voyage ont été annoncées par l'Espagne et le Portugal vis-à-vis des Britanniques non vaccinés, ce qui pourrait freiner le tourisme et donc la reprise économique cet été. Et selon le 'Times', l'Allemagne souhaiterait même que les voyageurs britanniques ne puissent pas se rendre dans l'UE, peu importe qu'ils aient reçu ou non un vaccin contre le COVID-19...

La propagation du variant delta intervient au moment où les campagnes de vaccination se heurtent à des plafonds liés à des freins psychologiques dans les pays riches, et sont encore à un stade initial dans de nombreux pays en développement.

Aux Etats-Unis, le rythme de la campagne de vaccination se ralentit, même si près de 59% des Américains de plus de 18 ans sont désormais pleinement vaccinés, et environ 66% ont reçu au moins une dose de sérum.