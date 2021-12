Bourse : le réseau social Reddit prépare son entrée à Wall Street

(Boursier.com) — Le réseau social américain Reddit, qui héberge notamment le forum "WallStreetBets", le rendez-vous incontournable des actionnaires particuliers fans de "meme stocks", s'apprête à entrer à la Bourse de New York.

Reddit a ainsi indiqué avoir déposé discrètement son document de base en vue d'une IPO (initial public offering) auprès du gendarme de la Bourse américaine. Dans un communiqué, le groupe a écrit mercredi soir "avoir soumis de manière confidentielle un projet de déclaration d'enregistrement (...) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) concernant une offre publique initiale de ses actions ordinaires".

La rumeur d'une IPO de Reddit avait déjà circulé en septembre dernier dans les salles de marché.

Une valorisation boursière de 10 Mds$ ?

Dans un communiqué, Reddit précise que le nombre d'actions qui seront offertes et la fourchette de prix n'ont pas encore été déterminés. "L'introduction en Bourse se fera une fois que la SEC aura terminé son processus d'examen, sous réserve des conditions du marché et d'autres conditions", a ajouté le groupe, qui n'a pas rendu le dossier d'enregistrement public à ce stade.

En août dernier, la plateforme avait été valorisée à plus de 10 milliards de dollars à l'occasion d'une levée privée de fonds de 700 millions de dollars pilotée par Fidelity Management.

La plateforme de discussion a été créée en 2005 par deux étudiants de l'Etat de Virginie, avant d'être rachetée en 2006 par Condé Nast (éditeur des magazines Vogue, The New Yorker et Vanity Fair). La société est devenue en 2011 une filiale indépendante de Condé Nast, et revendique actuellement 50 millions d'utilisateurs quotidiens.

Un contexte devenu plus difficile pour les "meme stocks"

Les actionnaires sur 'WSB' ont secoué Wall Street en début d'année, lorsqu'ils ont déclenché une frénésie spéculative sur des actions ciblées par les fonds spéculatifs vendeurs à découvert, comme GameStop et AMC Entertainment, devenue des "actions mèmes", des titres élevés au statut de "culte" par leurs défenseurs.

Des experts soulignent que le début de normalisation de la politique monétaire, confirmé mercredi soir par la Réserve fédérale, devrait contribuer en 2022 à dégonfler les segments de marché les plus spéculatifs, à commencer par les "meme stocks". Le contexte difficile pour les "meme stocks" n'empêche pas internautes de WallStreetBets de parier sur une envolée de la future action Reddit.

Après leur flambée boursière du début d'année, GameStop et AMC ont connu de violents accès de volatilité, et subissent une forte baisse ces dernières semaines, avec des chutes respectives de 32% et de 40% en un mois. Malgré cela, AMC Entertainement bondit encore de 1.052% depuis le début de l'année et GameStop de 657% ! Ces gains ont toutefois essentiellement été acquis entre janvier et avril.

Les analystes financiers jugent la valorisation actuelle de ces sociétés très surévaluée, en raison d'une situation financière fragile et de business models qui ont souffert de la crise du Covid et de la généralisation du "streaming", tant pour les jeux vidéo (GameStop exploite des magasins physiques de jeux et accessoires de jeu) que pour les films (AMC exploite des salles de cinéma).