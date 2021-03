Bourse : Faurecia, Valneva et DBV Technologies grands gagnants de la recomposition des indices

Bourse : Faurecia, Valneva et DBV Technologies grands gagnants de la recomposition des indices









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Comité scientifique d'Euronext vient de procéder à sa révision trimestrielle de la composition des indices de la place parisienne. Les modifications décidées par le Conseil Scientifique des Indices seront effectives à partir du 22 mars, à l'ouverture des marchés.

Il n'y aura aucun changement au CAC40, l'indice phare de la place parisienne.

En revanche, Faurecia quitte le CAC Mid 60 et le CAC Mid & Small pour intégrer le CAC Next 20 et le CAC Large 60 aux dépens de TechnipFMC et Technip Energies.

Valneva et DBV Technologies font leur entrée au SBF 120. Au CAC Mid 60, ces deux titres sont rejoints par TechnipFMC et de Technip Energies.

Kaufman et Broad, Carmila et Robertet sont les perdants de cette nouvelle répartition indicielle. Ils sortent du SBF 120 et du CAC Mid 60 pour intégrer l'indice CAC Small avec Latécoère et Graines Voltz. Promues, Valneva et DBV Technologies sortent du CAC Small.

Alors que Faurecia sort du CAC Mid & Small, TechnipFMC, Technip Energies. Latécoère et Graines Voltz intègrent l'indice. Ces deux derniers entrent également au CAC All-Tradable.