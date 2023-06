Bourse : Edenred remplace Vivendi au CAC40

(Boursier.com) — Euronext publie les résultats de la revue trimestrielle des indices de la famille CAC.

L'évolution majeure de cette session estivale est, bien entendu, la modification du CAC40, l'indice phare de la place parisienne.

A l'occasion de cet examen trimestriel, Vivendi sort du CAC40, remplacé par Edenred.

Par un jeu de chassé-croisé, Vivendi intègre le CAC Next 20 pour y remplacer Edenred.

Aucun changement n'est prévu dans la composition de l'indice CAC Large 60.

ID Logistics est également l'un des gagnants de cet examen trimestriel du comité scientifique des indices, puisque le titre quitte le CAC Small pour faire son entrée au SBF 120 et au CAC Mid 60, aux dépens d'OVH rétrogradé quant à lui au CAC Small.

Lhyfe est également l'un des gagnants de ces promotions estivales, car le leader européen de la production d'hydrogène vert pour la mobilité et l'industrie intègre à la fois les indices CAC Small, CAC Mid&Small et CAC All Tradable.

Figeac Aero, Robertet, Teract sont sortis de ces 3 indices.

Les modifications annoncées seront prises en compte après la clôture des marchés, le vendredi 16 juin. Elles seront effectives en négociation à partir du lundi suivant, le 19 juin.

Rappelons que les indices de la famille CAC fait l'objet d'une revue trimestrielle en mars, juin, septembre, et décembre. La plus importante est l'examen annuel complet de septembre.