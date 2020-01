Bourse Direct : un an déjà !

Bourse Direct : un an déjà !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lancé il y a tout juste un an, 'Bourse Direct Horizon', le contrat d'assurance vie 100% digital de Bourse Direct souhaitait proposer aux épargnants un contrat d'assurance vie "qui leur ressemble et qui s'adapte aux projets de chacun"...

"Pari réussi puisqu'en 2019, le contrat d'assurance vie Bourse Direct Horizon a reçu plusieurs distinctions : Oscar du "Meilleur nouveau contrat d'assurance vie" décerné par Gestion de Fortune, le magazine de référence de la gestion privée, ainsi que le TOP d'Argent 2019 de l'Assurance Vie en ligne dans la catégorie "Meilleure Innovation", décerné par Toutsurmesfinances.com, site dédié aux finances personnelles" souligne l'établissement.

Une offre spéciale anniversaire

Pour fêter l'anniversaire de son contrat d'assurance vie, Bourse Direct offre jusqu'au 29 février inclus une prime allant jusqu'à 170 ou 500 euros de courtage remboursé, sous conditions, pour toute 1ère adhésion...

Catherine Nini, PDg de Bourse Direct, explique : "L'innovation est au coeur de nos préoccupations aussi bien via des process de dématérialisation que par une offre produit différente et engagée comme l'intégration de supports dits responsables ou un large choix de titres vifs accessibles dès 1.500 euros / action. Dans cette continuité et pour toujours mieux accompagner nos clients dans le choix de leurs placements, de nouveaux services verront le jour en 2020".