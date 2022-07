Bourse Direct : Résultat d'exploitation consolidé à 5,1 millions d'euros au S1

(Boursier.com) — Les comptes consolidés de Bourse Direct établis au 1er semestre 2022 intègrent l'activité de la filiale EXOE. Le comparable au 1er semestre 2021 comprend les comptes de Bourse Direct et la mise en équivalence de sa participation dans Easdaq N.V..

Au cours du 1er semestre 2022, l'activité de Bourse Direct connait une croissance de 12% en nombre d'ordres exécutés par rapport au 2nd semestre 2021 et une baisse de 11,1% par rapport au 1er semestre 2021, le comparable étant défavorable en raison de l'activité exceptionnelle sur le secteur au 1er semestre 2021.

Le nombre d'ordres exécutés s'établit ainsi à plus 3.000.000 au 1e semestre 2022 contre 2.708.000 au 2nd semestre 2021 et plus de 3.400.000 ordres au 1er semestre 2021.

Le 1er semestre 2022 est marqué par un ralentissement généralisé des volumes traités par les clients particuliers sur les marchés.

Bourse Direct a passé le cap de 250 000 comptes au cours du 1er semestre 2022 et enregistre ainsi plus de 253 000 comptes au 30 juin 2022 en hausse de 10,8% par rapport au 30 juin 2021

Sur cette période, le recrutement de nouveaux clients est en croissance de 3,6% par rapport au 2nd semestre 2021

EXOE, la filiale de Bourse Direct a enregistré une activité soutenue au cours du 1er semestre 2022, avec une croissance de 14,2% de son chiffre d'affaires et des capitaux traités en forte hausse sur la période.

Résultats consolidés de Bourse Direct

Le produit d'exploitation bancaire consolidé de Bourse Direct s'établit à 25,9 millions d'euros au 1er semestre 2022 en hausse de 6,3% par rapport au 1er semestre 2021 après intégration de la société EXOE.

Les charges d'exploitation bancaire s'élèvent à 3,2 millions d'euros en baisse de 8,8%.

Ainsi, le produit net bancaire s'inscrit à 22,6 millions d'euros contre 20,8 millions d'euros en 2021, soit une hausse de 8,8% par rapport au 1er semestre 2021 et de 19,0% par rapport au 2nd semestre 2021. En pro-forma, l'évolution du produit net bancaire se serait inscrite en baisse de 5,5 %.

Les charges d'exploitation générale s'élèvent à 17,5 millions d'euros contre 14,8 millions d'euros au premier semestre 2021 après intégration de la société EXOE.

Le résultat d'exploitation consolidé du 1er semestre 2022 s'inscrit ainsi à 5,1 millions d'euros, contre

6 millions d'euros sur la même période en 2021 en baisse de 13,9% et en hausse de 27,2 % par rapport au 2nd semestre 2021.

Le résultat net consolidé de Bourse Direct s'établit ainsi à 3,9 millions d'euros au titre du 1er semestre 2022, contre 4,2 millions d'euros au 1er semestre 2021 en baisse de 8,8% et en hausse de 31,7% par rapport au 2nd semestre 2021. En pro-forma, l'évolution du résultat net consolidé se serait inscrite en baisse de 23,7%.

Structure de bilan consolidé

Les capitaux propres consolidés de Bourse Direct s'élèvent à 66,8 millions d'euros au 30 juin 2022 et la société dispose d'une situation financière solide avec une trésorerie consolidée d'un montant de 37,8 millions d'euros à cette date.

Perspectives

Bourse Direct poursuit le développement de son activité bourse en 2022 et offre à ses clients des services toujours plus innovants, avec notamment le lancement de sa nouvelle application mobile en juin 2022, tout en conservant les tarifs les plus compétitifs du marché. Dans le cadre de ses métiers pour les particuliers ou les professionnels avec EXOE, l'expertise reste au coeur de la démarche. Bourse Direct s'inscrit dans une approche pédagogique pour accompagner et former ses clients dans leur projet d'investissements en bourse.

Le développement de la clientèle d'institutionnels et de son pôle Epargne sont au centre de la stratégie de Bourse Direct.

Les procédures d'examen limité relatives aux comptes semestriels sont en cours de réalisation.