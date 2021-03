Bourse Direct renforce son pôle Epargne avec l'acquisition de Arobas Finance

Bourse Direct renforce son pôle Epargne avec l'acquisition de Arobas Finance









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Afin de dynamiser son pôle Epargne, Bourse Direct annonce l'acquisition de Arobas Finance, société de conseil en investissement financier. Créée en 1999, Arobas Finance est spécialiste de l'aide à la décision personnalisée, proposant un parcours client facilité, de la recommandation à la mise en oeuvre de solutions, et l'appui de communications digitales pédagogiques.

Grâce à ces expertises complémentaires, Bourse Direct va étayer sa gamme de produits d'Épargne en proposant une offre plus large comprenant : contrats d'assurance-vie, PER, SCPI, FIA.

Bourse Direct, qui place le client au centre de ses priorités, va également, par cette opération, renforcer ses services et l'accompagnement de ses clients dans leur projet d'investissements et de placement de leur patrimoine.

Bourse Direct a connu en 2020 une activité soutenue avec un chiffre d'affaires en croissance de 42%, une amélioration de sa rentabilité et une croissance de son nombre de comptes de 116%.