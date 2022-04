Bourse Direct publie un chiffre d'affaires consolidé de 14,4 ME au T1

(Boursier.com) — Bourse Direct a finalisé l'acquisition de 80% du capital d'EXOE en décembre 2021. Les données financières trimestrielles sont publiées sur une base consolidée à compter de 2022. Le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2022 s'établit ainsi à 14,4 millions d'euros, en baisse de 2,5% par rapport à la même période sur l'exercice précédent et en hausse de 7,5% par rapport au 4ème trimestre 2021, à périmètre constant.

L'activité du 1er trimestre 2022 est à mettre en perspective avec le caractère exceptionnel de l'activité du 1er trimestre 2021.

Au cours du 1er trimestre 2022, le chiffre d'affaires individuel de Bourse Direct s'est établi à 12,3 millions d'euros, en baisse de 6,7% par rapport au 1er trimestre 2021 et en hausse de 3% par rapport au 4ème trimestre 2021.

Le nombre d'ordres exécutés au 1er trimestre 2022 s'élève à 1,8 million en baisse de 11,2% par rapport à la même période en 2021 et en hausse de 21,4% par rapport au 4ème trimestre 2021.

Bourse Direct comptabilisait ainsi près de 250.000 comptes au 31 mars 2022, en croissance de 13,8% par rapport au 31 mars 2021, avec un niveau de recrutement continu sur le début d'année 2022.

L'activité professionnelle d'EXOE a enregistré une croissance 32,6% de son chiffre d'affaires, par rapport à la même période en 2021, à 2,1 millions d'euros.

La situation financière de Bourse Direct n'a pas connu de changement significatif depuis l'arrêté de ses comptes annuels. Ses capitaux propres consolidés s'élevaient à 66,3 millions d'euros au 31 décembre 2021 avec une trésorerie disponible consolidée de 39,1 millions d'euros.

"Avec un tarif à moins de 1 euro l'ordre de bourse, Bourse Direct, récompensé sur quatre années consécutives pour la qualité de son service client, offre à sa clientèle un service dédié à la Bourse, son coeur de métier sur tous types de supports y compris mobiles et tablettes. Expert des marchés boursiers, Bourse Direct dispose d'une plate- forme complète de services et de produits financiers traités sur Internet : actions françaises et étrangères, produits dérivés, CFD, Forex, OPCVM, assurance-vie, ainsi que d'outils innovants à la pointe de la technologie. Bourse Direct propose également une offre diversifiée de produits d'Epargne autour d'un nouveau pôle en développement" commente l'établissement.

Bourse Direct diversifie son offre de service auprès d'une clientèle de professionnels en partenariat avec sa filiale EXOE.