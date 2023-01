Bourse Direct présente un CA consolidé en croissance de 2,6% à 47,1 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé cumulé de Bourse Direct en 2022 s'est inscrit en hausse de 2,6%, à 47,1 millions d'euros, comparé à la même période en 2021. En 2022, Bourse Direct a enregistré plus de 5,2 millions d'ordres exécutés sur sa clientèle directe contre 6,1 millions en 2021.

Le chiffre d'affaires individuel de Bourse Direct s'est établi à 41 millions d'euros sur l'année 2022, contre 45,9 millions d'euros en 2021, en baisse de 10,8%, à mettre en perspective avec le caractère exceptionnel et très soutenu de l'activité du 1er trimestre 2021.

Bourse Direct a enregistré près de 280.000 comptes au 31 décembre 2022 en croissance de 15,2% sur un an. Bourse Direct a poursuivi le recrutement de nouveaux comptes en 2022 et a intégré plus de 11.000 nouveaux comptes acquis auprès de ING France.

L'activité professionnelle d'EXOE a enregistré une croissance 6,9% de son chiffre d'affaires, par rapport à la même période en 2021, à 6,1 millions d'euros.

Bourse Direct a finalisé l'acquisition de 80% du capital d'EXOE en décembre 2021. Les données financières sont publiées sur une base consolidée depuis 2022.