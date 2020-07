Bourse Direct : le titre poursuit son envolée après les annonces

Bourse Direct : le titre poursuit son envolée après les annonces









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bourse Direct grimpe de près de 6% ce vendredi à 1,90 euro, au plus haut depuis octobre 2017 en Bourse de Paris. Dans un contexte de marché, marqué par une très forte volatilité, Bourse Direct a exécuté près de 3,5 millions d'ordres sur le 1er semestre, soit plus de 2 fois les volumes enregistrés au 1er semestre 2019 et supérieur à l'ensemble de l'année 2019.

Le recrutement de nouveaux clients au cours de ce semestre 2020 a également été exceptionnel, en croissance de 231,8%, soit plus de 3 fois le nombre de comptes recrutés sur la même période en 2019 et supérieur à l'ensemble de l'année 2019. Bourse Direct enregistre ainsi près de 193 000 comptes au

30 juin 2020.

Résultats de Bourse Direct

Les produits d'exploitation bancaire de Bourse Direct s'établissent à 23,6 millions d'euros au premier semestre, en hausse de 48,8% par rapport à la même période en 2019.

Les charges d'exploitation bancaire s'élèvent à 3,1 millions d'euros. Ainsi, le produit net bancaire s'inscrit à 20,5 millions d'euros contre 13,7 millions d'euros en 2019, soit une hausse de 49,4% sur la période.

Les charges d'exploitation générale ont enregistré une augmentation sur la période et s'élèvent à 14,8 millions d'euros contre 13,2 millions d'euros au premier semestre 2019 en raison de la hausse d'activité.

Le résultat d'exploitation du premier semestre 2020 s'inscrit ainsi à 5,7 millions d'euros, contre 0,5 million d'euros sur la même période en 2019.

Le résultat net de Bourse Direct ressort à l'arrivée à 3,9 millions d'euros au titre du premier semestre 2020, contre 0,35 million d'euros au premier semestre 2019.

Les capitaux propres de la société s'élèvent à 65,5 millions d'euros au 30 juin 2020 et la société dispose d'une situation financière solide avec une trésorerie propre d'un montant de 49,1 millions d'euros à cette date. Bourse Direct a procédé à la distribution d'un dividende en mai 2020.

Perspectives

Sur son activité bourse, Bourse Direct entend continuer en 2020 d'offrir à ses clients des services toujours plus innovants, sur tous les supports mobiles, en adaptant son offre aux évolutions technologiques, tout en conservant les tarifs les plus compétitifs du marché, associé à un service d'experts de la bourse et de pédagogie.

Par ailleurs Bourse Direct accélèrera le développement de son pôle Epargne.