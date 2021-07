Bourse Direct : le résultat net s'établit à 4,2 ME au 1er semestre, en croissance 7,9%

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2021, l'activité de Bourse Direct est restée soutenue avec des clients particuliers actifs sur les marchés. Le nombre d'ordres exécutés s'établit ainsi à plus de 3.410.000 au 1er semestre 2021, contre plus de 3.440.000 ordres au 1er semestre 2020, soit une quasi stabilité par rapport au 1er semestre 2020 qui s'inscrivait dans un contexte exceptionnel de début de crise sanitaire. Le nombre d'ordres exécutés s'inscrit en hausse de 8% par rapport au 2eme semestre 2020.

Le recrutement de nouveaux clients au cours de ce semestre 2021 est en croissance de 46,2% par rapport au 2ème semestre 2020, mais en baisse de 25,8% par rapport au 1er semestre 2020, ce dernier s'inscrivant dans le contexte exceptionnel évoqué. Bourse Direct a enregistré plus de 228.000 comptes au 30 juin 2021 en hausse de 18,5% par rapport au 30 juin 2020.

Au cours du 1er semestre, Bourse Direct a fait l'acquisition d'une société spécialisée dans la commercialisation de produits d'Epargne et renforce ainsi son expertise dans ce métier. Par ailleurs, l'acquisition d'une participation majoritaire dans la société EXOE, table de marché externalisée indépendante, est en cours de finalisation afin de compléter son offre de service à une clientèle institutionnelle.

Résultats de Bourse Direct

Les produits d'exploitation bancaire de Bourse Direct s'établissent à 24,3 millions d'euros au 1er semestre contre 23,6 millions d'euros en 2020, en hausse de 3,1% par rapport au 1ier semestre 2020 et de 14,6% par rapport au 2ème semestre 2020.

Les charges d'exploitation bancaire s'élèvent à 3,5 millions d'euros.

Ainsi, le produit net bancaire s'inscrit à 20,9 millions d'euros contre 20,5 millions d'euros en 2020, soit une hausse de 1,7% par rapport au 1er semestre 2020 et de 14,1% par rapport au 2ème semestre 2020.

Les charges d'exploitation générale ont enregistré une augmentation sur la période et s'élèvent à 14,9 millions d'euros, contre 14,8 millions d'euros au premier semestre 2020 soit 0,9% de hausse.

Le résultat d'exploitation du 1er semestre 2021 s'inscrit ainsi à 5,9 millions d'euros, contre 5,7 millions d'euros sur la même période en 2020 en croissance de 4,1% par rapport au 1er semestre 2020 et de 51,4% par rapport au 2ème semestre 2020.

Le résultat net de Bourse Direct s'établit à 4,2 millions d'euros au titre du 1er semestre 2021, contre 3,9 millions d'euros au 1er semestre 2020 en croissance 7,9%.

Les capitaux propres de la société s'élèvent à 68,2 millions d'euros au 30 juin 2021 et la société dispose d'une situation financière solide avec une trésorerie propre d'un montant de 45,4 millions d'euros à cette date. Bourse Direct a procédé à la distribution d'un dividende en mai 2021.

Risques et incertitudes pour le semestre à venir

Malgré des campagnes de vaccination massives dans de nombreux pays, la situation sanitaire reste un point d'attention majeur avec la propagation des différents variants. Les marchés qui ont connu une belle croissance au cours du 1er semestre pourraient être fragilisés.

Perspectives

Bourse Direct poursuit le développement de son activité bourse en 2021 et offre à ses clients des services toujours plus innovants, en les adaptant aux évolutions technologiques, tout en conservant les tarifs les plus compétitifs du marché, associé à un service d'experts de la bourse et de pédagogie.

La société entend également diversifier son offre vers une clientèle d'institutionnels et accélérer le développement de son pôle Epargne.

Les procédures d'audit relatives aux comptes semestriels sont en cours de réalisation.

Expert des marchés boursiers, Bourse Direct dispose d'une plate-forme complète de services et de produits financiers traités sur Internet : actions françaises et étrangères, produits dérivés, CFD, Forex, OPCVM, assurance-vie, ainsi que d'outils innovants à la pointe de la technologie.