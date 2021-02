Bourse Direct : Le résultat net s'envole à 6,1 millions d'euros

(Boursier.com) — Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, les marchés boursiers ont connu une très forte volatilité au cours de l'année 2020. Bourse Direct a enregistré plus de 6,6 millions d'ordres exécutés en 2020 pour sa clientèle directe, en croissance 121,2% par rapport à l'année précédente.

Le nombre de nouveaux clients recrutés connaît une année record en croissance de 116%, démontrant un intérêt croissant des particuliers pour la bourse.

Les produits d'exploitation bancaire de Bourse Direct s'élèvent à 44,9 millions d'euros, contre 32,0 millions d'euros en 2019, en hausse de 40,1% dans un contexte de marché très volatile dans le cadre de la crise sanitaire inédite. Cette croissance s'explique principalement par la hausse des commissions de courtage alors que les produits d'intérêt sont encore en baisse dans l'environnement de taux bas.

La société a enregistré des charges d'exploitation bancaire de 6,2 millions d'euros, contre 4,2 millions d'euros en 2019. Ces charges sont principalement constituées de commissions de marché dans le cadre de l'exécution des ordres de bourse.

Le produit net bancaire enregistre grimpe de 39,1% et s'établit à 38,7 millions d'euros contre 27,8 millions en 2019.

Les charges d'exploitation sont en hausse et atteignent 29,0 millions d'euros, contre 25,8 millions d'euros en 2019. Ces charges comprennent notamment des charges de personnel à hauteur de 10,9 millions d'euros, contre 8,8 millions d'euros en 2019. Cette forte hausse s'explique principalement pour l'enregistrement de la participation aux salariés. La hausse des autres charges d'exploitation est directement liée à l'augmentation du volume d'activité.

Le résultat d'exploitation s'inscrit ainsi en bénéfice de 9,7 millions d'euros en 2020, contre 2 millions d'euros en 2019 en hausse de 372,8%, soit une marge d'exploitation sur les produits d'exploitation bancaire de 21,5% contre 6,4% l'année précédente. Hors élément non récurrent, le résultat d'exploitation s'établit à 10,1 millions d'euros.

La société a constitué une provision de 0,5 million d'euros à la suite d'un contrôle fiscal conduisant à une proposition de rectification relative au Crédit Impôt Recherche au titre des exercices 2014 à 2017. La procédure est en cours. Cette provision est enregistrée dans la charge d'impôt.

Le résultat net s'inscrit à 6,1 millions d'euros, contre 1,4 million d'euros en 2019 après enregistrement d'une charge d'impôt d'un montant de 3,6 millions d'euros.

Après prise en compte du résultat bénéficiaire de l'exercice, les capitaux propres de Bourse Direct s'élèvent à 67,7 millions d'euros au 31 décembre 2020 contre 62,7 millions d'euros au 31 décembre 2019. La trésorerie propre de Bourse Direct s'établit à 51,3 millions d'euros au 31 décembre 2020.

Bourse Direct proposera la reconduction d'un dividende de 5 centimes par action à la prochaine Assemblée générale qui se tiendra le 12 mai 2021.

Perspectives

Bourse Direct a connu un développement très soutenu au cours de l'année 2020 avec un volume d'activité en forte croissance et un recrutement de nouveaux clients importants. Cette tendance se poursuit sur les deux premiers mois 2021 avec une croissance du chiffre d'affaires et de la rentabilité.

Les particuliers montrent toujours un très fort intérêt pour la Bourse et la clientèle recrutée s'est fortement rajeunie par rapport à la clientèle historique. Dans ce contexte, Bourse Direct a encore accentué ses formations par le biais de webinaires afin d'apporter tout le soutien pédagogique nécessaire à ses clients dans un environnement de marché très volatile.

En 2021, à marché constant, Bourse Direct poursuivra son rythme de développement sur son activité de bourse en ligne en apportant un service toujours amélioré à sa clientèle. Ainsi, en s'appuyant sur l'expertise de ses équipes de professionnels de la Bourse et sur des formations adaptées et en continuant à faire évoluer les outils disponibles sur son site ou appli mobile, Bourse Direct apportera à ses clients "le meilleur service au meilleur prix". La Société vise également une diversification de son offre vers des produits d'épargne.

"Avec un tarif à moins de 1 euro l'ordre de bourse, Bourse Direct, récompensé sur 5 années consécutives pour la qualité de son service client, offre à sa clientèle un service dédié à la Bourse, son coeur de métier sur tous types de supports y compris mobiles et tablettes. Expert des marchés boursiers, Bourse Direct dispose d'une plate-forme complète de services et de produits financiers traités sur Internet : actions françaises et étrangères, produits dérivés, CFD, Forex, OPCVM, assurance-vie, ainsi que d'outils innovants à la pointe de la technologie" conclut le groupe.