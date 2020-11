Bourse Direct franchit le cap des 200.000 comptes clients

Bourse Direct franchit le cap des 200.000 comptes clients









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bourse Direct indique avoir passé le cap des 200.000 comptes le mois dernier dans le cadre d'une véritable accélération du recrutement de nouveaux clients au cours des dernières années.

Dans un contexte marqué par une forte volatilité des marchés et un intérêt accru des particuliers pour la bourse en ligne, Bourse Direct a rajeuni sa clientèle et maintenu un rythme de recrutement de nouveaux comptes très soutenu en 2020, comptabilisant ainsi plus de 200.000 comptes, en croissance de près de 30% par rapport à 2019. Par ailleurs, la société a enregistré un record de plus de 50.000 ordres exécutés sur une journée, le 28 octobre.