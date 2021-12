Bourse Direct fête la première année de son partenariat exclusif avec Morgan Stanley

(Boursier.com) — Bourse Direct permet depuis maintenant un an à ses clients de diversifier leur portefeuille et de profiter de nouvelles opportunités de trading avantageuses avec l'offre inédite Morgan Stanley, disponible en exclusivité sur boursedirect.fr.

Une offre large et diversifiée, qui apporte aux clients de Bourse Direct de l'innovation dans leurs stratégies d'investissement

Depuis décembre 2020, Bourse Direct met ainsi à disposition des investisseurs la gamme étendue de Morgan Stanley, comprenant plus de 120.000 nouveaux produits (Turbos, Turbos infinis best, Leverage et Short, warrants...) qui répondent au mieux à leurs attentes et à leurs convictions d'investissement.

L'offre Morgan Stanley constitue aujourd'hui la plus large gamme de produits jamais proposée par un émetteur en France. En un an, les clients Bourse Direct, déjà actifs sur les produits de bourse, ont pu bénéficier de nouvelles opportunités de trading en investissant dans de nombreux sous jacents inédits et innovants, notamment dans les domaines des biotech chinoises, de l'intelligence artificielle ou encore des énergies renouvelables.

Une free trade unique, qui s'inscrit dans la stratégie "Client First" de Bourse Direct

Cette année encore, Bourse Direct, qui place le client au coeur de ses préoccupations, reconduit l'offre de Free Trade exclusive sur tous les produits de son partenaire : 0 euro de frais de courtage pour tous les ordres supérieurs ou égaux à 500 euros. En alliant une gamme élargie avec une tarification avantageuse, cette opération s'inscrit pleinement dans la poursuite de la stratégie de Bourse Direct.

Une offre exceptionnelle mise en place pour le premier anniversaire du partenariat

Pour célébrer cet anniversaire et avantager toujours plus ses clients, Bourse Direct met en place une seconde offre, cumulable avec l'offre free trade permanente. Durant tout le mois de décembre, Bourse Direct reverse à ses clients jusqu'à 200 euros sur les ordres exécutés de la gamme Morgan Stanley. Soit 1 euro reversé par ordre exécuté supérieur ou égal à 500 euros sur les warrants, turbos et certificats de la gamme de son partenaire, dans la limite de 200 euros.