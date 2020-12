Bourse Direct élargit son offre de produits de bourse avec Morgan Stanley, en exclusivité pour ses clients

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bourse Direct lance un partenariat inédit en France avec Morgan Stanley, société internationale proposant des services financiers de premier plan, présente dans 41 pays et réputée pour son excellence dans l'innovation financière et l'exécution de marché.

Avec ce partenariat, la gamme de produits de bourse Morgan Stanley, disponible uniquement sur le site Bourse Direct, devient ainsi la plus large jamais proposée par un émetteur en France.

En proposant dès aujourd'hui en exclusivité à ses clients la gamme étendue de Morgan Stanley, Bourse Direct met ainsi à disposition des investisseurs plus de 30.000 nouveaux produits (Turbos, Turbos infinis best, Leverage et Short, warrants...) afin de répondre au mieux à leurs attentes.

Les investisseurs pourront également bénéficier d'horaires de trading élargis, de 8h à 22h, afin de se positionner plus sereinement sur ces produits.

En alliant une gamme élargie avec une tarification avantageuse, Bourse Direct s'affirme en tant qu'intermédiaire de qualité pour tous types d'investisseurs... Les clients de Bourse Direct bénéficient en effet d'une Free Trade exclusive sur tous les produits de son partenaire : 0 euro de frais de courtage pour tous les ordres supérieurs ou égaux à 500 euros. Cette nouvelle offre compétitive tant en termes de produits que de tarif s'inscrit pleinement dans la stratégie de Bourse Direct qui place le client au centre de ses priorités en lui permettant de profiter de cette exclusivité uniquement disponible sur son site www.boursedirect.fr.