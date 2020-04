Bourse Direct annonce une activité record au premier trimestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans un contexte de marché marqué par une très forte volatilité, Bourse Direct a exécuté plus de 1,5 million d'ordres sur le 1er trimestre 2020, près de 2 fois les volumes enregistrés au 1er trimestre 2019. "Ce volume s'inscrit dans un flux plutôt acheteur de clients particuliers" précise l'établissement. Au cours du 1er trimestre 2020, le chiffre d'affaires de Bourse Direct s'est établi à 11,2 millions d'euros, en hausse de 47,2% par rapport au premier trimestre 2019.

Le recrutement de nouveaux clients sur la période a lui aussi connu une très forte accélération, multiplié par près de 3 sur la période.

Contexte sans précédent

"Dans ce contexte de crise sanitaire sans précédent, Bourse Direct a maintenu la continuité de son activité grâce à la motivation et au professionnalisme de ses équipes qui ont poursuivi leurs missions en télétravail sans rupture de service pour les clients. Bourse Direct s'assure du maintien la qualité de son service client tout en garantissant la sécurité et la santé de ses collaborateurs" commente la direction. "Sur son activité bourse, Bourse Direct entend continuer en 2020 d'offrir à ses clients des services toujours plus innovants, sur tous les supports mobiles, en adaptant son offre aux évolutions technologiques, tout en conservant les tarifs les plus compétitifs du marché, associé à un service d'experts de la bourse et de pédagogie".

La situation financière de Bourse Direct n'a pas connu de changement significatif depuis l'arrêté de ses comptes annuels. Ses capitaux propres s'élevaient à 62,7 millions d'euros au 31 décembre 2019 avec une trésorerie disponible de 41,5 millions d'euros.