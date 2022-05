Bourse : Apple détrôné par Saudi Aramco !

(Boursier.com) — Tout un symbole ! Apple, le géant américain des smartphones, vient de se faire chiper sa place de première capitalisation boursière mondiale par la compagnie pétrolière saoudienne Saudi Aramco.

A Wall Street, l'action Apple a ainsi cédé jeudi 2,7% à 142,56$, après une chute de 5,2% mercredi, et ne capitalise "plus que" 2.310 milliards de dollars environ. Quant à Saudi Aramco, coté à la Bourse saoudienne, il "pèse" actuellement près de 2.400 milliards de dollars, et dépasse Apple pour le deuxième jour consécutif.

Après des années de domination des valeurs technologiques en Bourse, les turbulences actuelles ont redonné la part belle aux valeurs cycliques à commencer par les pétrolières, qui prennent leur revanche à la faveur de la flambée des cours du brut qui ont bondi de plus de 65% en un an.

Le cours de Bourse d'Aramco, introduit fin 2019 à la Bourse de Ryad, a grimpé de 25% depuis le début de l'année, tandis que le cours d'Apple a abandonné plus de 20% depuis ses records de janvier. Au plus haut, à près de 183$ par action, la firme à la pomme totalisait une capitalisation boursière de plus de 3.000 Mds$, un record mondial absolu à ce jour. Depuis son record du 3 janvier, la capitalisation du fabricant d'iPhone a donc fondu de près de 700 milliards de dollars !

La compagnie nationale saoudienne d'hydrocarbures, première compagnie pétrolière au monde, bénéficie du "rally" des cours du brut, alors que dans le même temps, Apple subit la lourde chute des valeurs technologiques américaines, dans un contexte de resserrement monétaire accéléré aux Etats-Unis. En outre, le groupe américain voit son activité perturbée par les problèmes de chaîne d'approvisionnement provoqués par les nouveaux confinements sanitaires en Chine, où Apple produit une grande partie de ses produits.