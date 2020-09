Bourse : Akka, DBV et Faurecia délaissés des indices majeurs

Bourse : Akka, DBV et Faurecia délaissés des indices majeurs









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Comité scientifique d'Euronext vient de procéder à l'examen annuel de la composition des indices de la place parisienne. Au-delà du remplacement de Accor par Alstom au CAC40, certains indices sont profondément modifiés.

Accor, qui sort du CAC40, intègre le CAC Next 20 avec Sartorius Stedim, promu. Alstom, promu au CAC40, quitte le CAC Next 20 avec Faurecia. Le constructeur automobile est l'un des grands perdants de ce remaniement indiciel, puisqu'il sort également du CAC Large 60 pour intégrer le CAC Mid 60.

Pour leur part, Akka Technologies et DBV Technologies sortent du SBF 120, laissant la place à Devoteam et Solutions 30, deux valeurs qui intègrent aussi le CAC Mid 60 avec Faurecia.

Akka Technologies et DBV Technologies sortent également du CAC Mid 60, avec Sartorius Stedim.

Cette décision du Conseil Scientifique des Indices d'Euronext Paris sera effective à partir du 21 septembre à l'ouverture des marchés.