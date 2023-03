Bourse : Air France-KLM en vue dans la nouvelle composition des indices

(Boursier.com) — Le Conseil scientifique des indices vient de remettre à Euronext sa copie de revue trimestrielle des indices parisiens.

Sans surprise, le CAC40 n'est pas modifié.

En revanche, Air France est le grand gagnant de cette réflexion indicielle, puisque le transporteur aérien intègre le CAC Next 20 et le CAC Large 60. Aucun dossier ne sort de ces deux indices de premier plan.

Beneteau, Mersen, et Voltalia intègrent à la fois le SBF 120 et le CAC Mid 60. A contrario, McPhy Energy est exclu de ces deux indices et descend au CAC Small Index. Air France-KLM est sorti du CAC Mid 60 et de l'indice CAC Mid & Small.

Beneteau, Mersen, et Voltalia sont retirés l'indice CAC Small.

Ces modifications indicielles seront prises en compte après la clôture des marchés, le vendredi 17 mars. Elles seront effectives à partir du lundi 20 mars.

La prochaine réunion du Comité des indices se tiendra le 8 juin. L'examen annuel complet des indices de la famille CAC aura lieu en septembre.