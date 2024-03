Bourse : Accor remplace Alstom au CAC40

(Boursier.com) — Euronext communique les résultats de la revue trimestrielle des indices de la famille CAC.

Dans sa révision indicielle trimestrielle, la commission a décidé de remplacer Alstom par Accor au sein du CAC40. Le groupe hôtelier quitte donc le CAC Next 20, antichambre du CAC40, qui pour le coup accueille Scor SE et Alstom. Le groupe de réassurance est également promu à l'indice CAC Large 60.

Rémy Cointreau et Ubisoft font figure de perdants de cette nouvelle ventilation indicielle puisqu'ils sortent du CAC Next 20 et du CAC Large 60 pour intégrer le CAC Mid 60 aux côtés de Vicat et de Maurel & Prom. Le cimentier et le groupe pétrolier entrent également au SBF 120, aux dépens de Clariane, Fnac Darty et Voltalia, trois valeurs qui avec Scor sont aussi exclues de la sélection CAC Mid 60.

Au CAC Small, entrées de Clariane, Fnac Darty, Voltalia et NHOA ; sorties de Vicat et Maurel et Prom.

Cotation...

Au CAC Mid & Small, entrées de Rémy Cointreau, Ubisoft, et NHOA ; sortie de Scor.

Enfin, NHOA intègre également le CAC All-Tradable. Il n'y a pas d'exclusion de cet indice parisien.

Les modifications de composition des indices interviendront après la clôture des marchés, le vendredi 15 mars et seront effective à compter du lundi 18 mars.

Rappelons que les indices parisiens font l'objet d'une revue trimestrielle en mars, juin, septembre, décembre. L'examen annuel complet aura lieu en septembre.