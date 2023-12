Bourse 2023 : un bilan pas si homogène en Europe. Le CAC 40 gagne près de 17%

(Boursier.com) — Alors que le CAC 40 devrait boucler l'année 2023 ce vendredi soir sur un gain moyen de près de 17%, l'exercice écoulé n'aura pas été un long fleuve tranquille sur les places boursières européennes, même si le tour d'horizon des marchés laisse apparaître un net rebond après un cru 2022 plombé par la correction des valeurs technologiques sur fond d'inflation galopante et de tension sur les taux...

A Paris, un record de clôture a été établi le 15 décembre dernier à 7.596,91 points, tandis qu'un plus sommet historique a été inscrit jeudi 14 décembre, à 7.653,99 points.

L'année boursière 2023 ressort donc globalement faste avec ces nouveaux records et une performance de l'indice parisien qui se situe dans la moyenne des places européennes, tandis que les marchés continuent de parier sur une baisse prochaine des taux de la Réserve fédérale aux Etats-Unis, sans doute dès le mois de mars 2024...

Dans le détail, à l'exception de la bourse d'Helsinki (-4%) et celle de Bruxelles (stable), le bilan annuel est largement positif avec des scores allant de +3% à Londres et Zurich, jusqu'à +45% à Varsovie, en passant par Dublin (+35%) Copenhague (+30%), Milan (+28%), Madrid (+23%), Francfort (+20%), Stockholm (+17%), Amsterdam (+14%), tandis que les gains sont inférieurs à 10% à Oslo (+9%) et Vienne (+9%).

A Paris, le 'ticket gagnant' du CAC 40 est constitué de Stellantis (+74% !), Saint-Gobain (+51%), Publicis (+47%), Crédit Agricole (+43%) et Schneider (+42%).

A l'inverse, les 5 dernières places sont détenues par Alstom (-46%), Teleperformance (-38%), Kering (-14%),Pernod Ricard (-11%) et Eurofins (-10%).