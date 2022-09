Bourrelier Group : tendances opposées

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de la France est ressorti globalement stable et totalise 1,6 ME annonce Bourrelier Group. Il est toujours composé de la perception de loyers de locaux commerciaux et de prestations de services. Mavic Group a réalisé un chiffre d'affaires de 28,6 ME, en retrait de 3% par rapport à 2021. Après un très bon début d'année 2022, le contexte géopolitique actuel combiné à des problèmes persistants de l'approvisionnement de certains composants aux constructeurs de cycles, a provoqué un ralentissement de l'activité Mavic.

Le chiffre d'affaires du Benelux de 115,5 ME est en retrait de -4,5 ME par rapport à 2021, soit -3,8%.

Les tendances sont à nouveau opposées pour ce premier semestre d'un pays à l'autre : la Belgique affiche un retrait de -17,2%, tandis que les Pays-Bas progressent de 13,3% ; pour rappel, les magasins néerlandais avaient fait l'objet de fermetures administratives au cours du premier trimestre 2021 en conséquence de la crise sanitaire.

L'activité hôtelière n'a été intégrée qu'à partir de mars 2021 avec l'acquisition de l'hôtel Lord Byron, premier actif acquis par Pierre Properties Hotels (PPH), société dans laquelle la participation du groupe est de 51,5%. Sur le premier semestre 2022, l'activité hôtelière a réalisé un chiffre d'affaires de 1,3 ME, chiffre non comparable avec 2021. Le début du second semestre 2022 semble montrer pour l'instant une poursuite de la tendance favorable observée au cours du mois de juin.

Bourrelier Group continue activement ses recherches d'investissements, soit pour renforcer ses activités existantes, soit pour constituer un portefeuille d'activités minoritaires et majoritaires. Les conditions économiques et financières des dossiers étudiés étaient insuffisantes et n'ont pour l'instant pas permis d'aboutir à des prises de participation majeures et majoritaires au cours du premier semestre.

Au Benelux, les restrictions liées au Covid qui ont imposé la fermeture des magasins aux Pays-Bas fin 2021 se sont poursuivies jusqu'au 14 janvier 2022.

Par ailleurs, le groupe a pris la décision de fermer deux de ses magasins Gamma dans la région Wallonne de Belgique. Ces deux magasins étaient largement déficitaires, ceci malgré les efforts fournis ces dernières années afin de redresser la situation, et ceci même dans un contexte covid qui a été favorable au secteur du bricolage. Après une analyse approfondie, en concertation avec le franchiseur Intergamma, ces magasins n'ont pu montrer leur capacité à atteindre l'équilibre. Les magasins de Jemeppe et Ans ont donc été fermés le 30 avril 2022.

Comme annoncé par Intergamma le 19 mai dernier, son Directeur Général, Harm-Jan Stoter a quitté ses fonctions à compter du

1er septembre après avoir occupé ce poste pendant près de 17 années. Monsieur Joost de Beijer, qui a une longue expérience dans le secteur du retail et plus particulièrement du bricolage, a été sélectionné par le Conseil de Surveillance d'Intergamma pour prendre sa succession. Bourrelier Group a l'espoir que ce changement à la direction d'Intergamma permettra une redynamisation commerciale des enseignes, une refonte et un meilleur service du franchiseur aux franchisés, et surtout le retour à de meilleures relations et une meilleure collaboration entre Bourrelier Group et Intergamma et entre tous les franchisés.