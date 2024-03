Bourrelier Group : quasi-stabilité du chiffre d'affaires en 2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Bourrelier Group affiche, en 2023, une quasi-stabilité et s'établit à 295,7 millions d'euros (294,5 ME en 2022).

Le chiffre d'affaires Investissements, composé principalement de la perception de loyers de locaux commerciaux, s'établit à 3 ME, dans la lignée de 2022. Le chiffre d'affaires de l'activité Hôtellerie s'établit à 7,7 ME en progression de +82,8% par rapport à 2022. Dans l'Industrie, l'activité Mavic subit toujours une normalisation de son marché à la suite d'années exceptionnelles sur un secteur en pleine croissance. Le chiffre d'affaires s'établit à 43,3 ME, en retrait de -13,9%. Pour la Distribution, le chiffre d'affaires du Benelux s'établit à 241,7 ME, en progression de +2% comparativement à 2022.