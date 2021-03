Bourrelier Group : le chiffre d'affaires a progressé de 27% en 2020

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Bourrelier Group pour l'année 2020 a représenté à 283,8 millions d'euros, en nette progression de +27,03% sur l'année précédente (223,41 ME en 2019).

Le chiffre d'affaires du Benelux est de 263,15 ME. Il est en hausse de +19,82% sur 2019. La tendance observée en fin de 1er semestre 2020 après la fermeture des magasins belges pendant un mois en mars-avril s'est poursuivie sur le second semestre. Malgré la fermeture au public des magasins aux Pays-Bas depuis le 15 décembre, la progression annuelle est de +17,3% en Belgique et de +22,2% aux Pays-Bas. A périmètre comparable le chiffre d'affaires Benelux progresse de 19,08%, soit +17,7% en Belgique et +20,4% aux Pays-Bas.

En France, le chiffre d'affaires est de 20,65 ME. Il intègre la société Mavic Group, créée dans le cadre de la reprise à la barre du Tribunal de Commerce de Grenoble des activités de la société Mavic à compter du 1er août 2020. Les autres revenus sont toujours constitués de loyers commerciaux et de prestations de services. Mavic Group a réalisé entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2020, un chiffre d'affaires de 17,2 ME. Après 43 ans de partenariat, ASO a mis fin à la poursuite de la prestation de l'assistance course auprès de grandes courses telles que le Tour de France, Paris-Roubaix, le Critérium du Dauphiné, etc.

Perspectives

Les magasins aux Pays-Bas sont toujours fermés à la clientèle et seules les ventes internet permettent de limiter partiellement les effets négatifs liés à la crise sanitaire. La situation restera quasiment inchangée jusqu'au 15 mars, seuls les clients ayant pris un rendez-vous au préalable, seront autorisés à se rendre dans nos magasins pour y effectuer leurs achats.

Bourrelier Group exploite 40 magasins sous enseigne Gamma en Belgique, 24 magasins sous enseigne Karwei et 8 magasins sous enseigne Gamma aux Pays-Bas.

Mavic Group poursuit ses efforts pour inverser la tendance déficitaire qui avait conduit Mavic SAS en situation de liquidation judiciaire. De nombreux projets de restructuration sont en cours et devraient aboutir avant la fin 2021. L'activité est conforme aux attentes.

Bourrelier Group a fait part de sa proposition faite à l'Etat de détenir une participation stratégique au capital des Chantiers de l'Atlantique. L'objectif de cette démarche vise à bâtir une proposition amicale et constructive tant envers l'Etat, Naval Group et les salariés qu'envers les acteurs locaux, les collectivités locales et les entreprises impliquées auprès de l'entreprise.