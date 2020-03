Bourrelier Group : l'AMF valide le principe d'une OPR ; suspension de cotation demandée

(Boursier.com) — Bourrelier Group, son Président-Directeur général Jean-Claude Bourrelier, et sa famille, ont été informés de la décision de l'AMF rendue le 17 mars 2020 faisant droit aux demandes déposées de manière coordonnée par JG Capital Management, l'IDI et Lazard Frères Gestion visant à obtenir le dépôt d'une offre publique de retrait (OPR) par M14 en tant qu'actionnaire majoritaire de Bourrelier Group.

Bourrelier Group et son Président-Directeur général et sa famille prennent acte de cette décision.

M14 et les actionnaires issus de la famille de Jean-Claude Bourrelier tiennent d'emblée à préciser qu'ils détiennent ensemble, à la date de la décision de l'AMF et depuis octobre 2018, moins de 90% du capital et des droits de vote de la société Bourrelier Group, situation devant faire obstacle à ce qu'ils se voient imposer aujourd'hui le dépôt d'une OPR visant le solde des actions Bourrelier Group .

Ils rappellent ainsi que ces demandes ont été introduites opportunément à l'occasion de l'entrée en vigueur de la loi Pacte du seul fait de l'abaissement à 90% du capital ou des droits de vote du seuil permettant de solliciter une OPR, sans renforcement au capital de M14 ou des membres du concert familial constitué avec Jean-Claude Bourrelier. Avant les changements introduits par la loi Pacte, les demandeurs ont délibérément fait le choix de l'échec d'une offre publique d'achat simplifiée lancée en 2007 offrant une liquidité aux actionnaires , disent-ils. Ils ont constitué et conservé, en connaissance de cause, une participation significative dans Bourrelier Group représentant aujourd'hui au total 9,52% du capital. C'est principalement cette stratégie menée de front et de manière concertée par les trois demandeurs et leurs propres interventions qui ont rendu le marché du titre Bourrelier Group plus étroit .

M14 et les actionnaires issus de la famille de Jean-Claude Bourrelier étudient actuellement l'éventualité d'un recours à l'encontre de cette décision.

Le Président-Directeur général de Bourrelier Groupe a demandé à Euronext la suspension du cours de l'action Bourrelier Groupe jusqu'à nouvel ordre.