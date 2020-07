Bourrelier Group : difficile d'anticiper la tendance du 2e semestre

Bourrelier Group : difficile d'anticiper la tendance du 2e semestre









Crédit photo © Bricorama

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires de Bourrelier Group se monte à 132,77 millions d'euros, en croissance de 18,88% (111,68 ME au 1er semestre 2019).

Le chiffre d'affaires du Benelux est de 130,97 ME. Il est en progression importante de +18,86% sur N-1. La crise du Covid-19 rend très compliquée la comparaison entre 2019 et 2020. L'impact de la fermeture des magasins belges pendant la période du 18 mars au 17 avril a été compensé par une augmentation des ventes aux Pays-Bas sur la même période, déclenchée par un engouement pour le bricolage et le jardinage pendant la période de confinement, ainsi que par une météo très favorable. La Belgique a connu un phénomène de rattrapage pendant la période post-confinement et la tendance reste favorable sur les deux pays.

Au cumul à fin juin, les progressions de chiffres d'affaires sont de +10,1% en Belgique et +27,1% aux Pays-Bas. A périmètre comparable, l'évolution du chiffre d'affaires au Benelux est de +17,18%.

Cependant, il est difficile de se prononcer sur la tendance du second semestre, puisque la hausse est largement due à un évènement ponctuel. De plus, il est difficile de prédire l'évolution des mesures sanitaires.

Le chiffre d'affaires en France (1,8 ME) est en progression. Il est toujours composé de la perception de loyers de locaux commerciaux et de prestations de services.