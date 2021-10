Bourrelier Group : 13,8 ME de bénéfices au 1er semestre

(Boursier.com) — Les comptes consolidés de Bourrelier Group sont établis sur un périmètre comprenant les sociétés d'exploitation de grandes surfaces de bricolage au Benelux, les activités immobilières, hôtelières et de prestations de services ainsi que les activités industrielles dans le domaine du cycle. Au 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé de Bourrelier Group ressort à 151,3 millions d'euros (132,6 ME un an plus tôt).

Avec un ROC de 10,81 ME laissant apparaître un résultat opérationnel de 16,35 ME, le résultat net s'établit à 13,78 ME.

Perspectives

En France, Bourrelier Group continue activement ses recherches d'investissements, soit pour renforcer ses activités existantes, soit pour constituer un portefeuille d'activités minoritaires et majoritaires. Au cours du 1er semestre Bourrelier Group a pris une participation majoritaire dans la société Lord Byron via Pierre Properties Hotels, dont l'activité est la gestion de domaines hôteliers, para-hôteliers et l'hébergement touristique au sens large. Au Benelux, depuis la réouverture sans restriction des magasins aux Pays-Bas, la tendance observée au cours du 1er trimestre s'est inversée et le 2e semestre devrait permettre d'afficher des résultats en phase avec les objectifs sur ce pays. En Belgique, après un 1er semestre en forte hausse par rapport à 2020, l'activité connait un net ralentissement laissant présager un chiffre d'affaires en baisse sur l'année 2021.

Concernant l'activité industrielle, Mavic Group poursuit sa prise d'indépendance vis-à-vis de son ancien propriétaire Amer Sport. Mavic Group reste dans une situation de fragilité mais peut compter sur un marché en forte progression pour accélérer son retour à la profitabilité. Les premiers indicateurs semestriels sont très encourageants.