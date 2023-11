Bourrelier : bénéficiaire sur le semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Bourrelier Group se répartit en 2023 en 4 secteurs d'activités :

- Investissements : perception de loyers commerciaux, prestations de services et investissements,

- Industrie : Mavic Group, équipementier dans le domaine du cycle,

- Distribution : exploitation de grandes surfaces de bricolage au Benelux,

- Hôtellerie : exploitation d'hôtels existants, développement de projets hôteliers.

Le chiffre d'affaires Investissements, composé principalement de la perception de loyers de locaux commerciaux, s'établit à 1,37 ME, en retrait limité de 0,05 ME par rapport à 2022.

L'activité Industrie, Mavic, subit toujours une normalisation de son marché à la suite d'années exceptionnelles sur un secteur en pleine croissance. Le chiffre d'affaires s'établit à 25,37 ME, en retrait de -11,4% par rapport à 2022. En dépit de ce contexte économique toujours difficile, les perspectives de croissance restent importantes compte-tenu d'un contexte favorable à l'expansion de la pratique du vélo. Le carnet de commandes confirme par ailleurs la tendance amorcée en 2022 avec un retour de Mavic chez les OEM (original equipment manufacturer).

L'activité Distribution affiche un chiffre d'affaires de 122,36 ME sur le 1er semestre, en augmentation de 6,84 ME.

Le chiffre d'affaires de l'activité Hôtellerie s'établit à 3,77 ME en progression de 2,44 ME par rapport à 2022. Cette évolution s'explique tout d'abord par un effet de périmètre à la suite de l'acquisition de l'hôtel Mayflower Paris-Opéra (ex-Kapital Opera) en novembre 2022. Le 1er semestre est marqué par une activité soutenue, portée par le retour des touristes étrangers, qui permet d'afficher à la fois une progression du taux d'occupation et du prix moyen à la chambre.

Au total, le chiffre d'affaires du semestre ressort à 152,86 millions d'euros (146,9 ME au 30 juin 2022). Le ROC revient de 7,08 ME à 3,5 ME. Le résultat opérationnel décroche à 3,05 ME (10,97 ME au 1er semestre 2022).

Le résultat net s'établit à 4,05 ME (1,67 ME au 30 juin 2022).