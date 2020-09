Bourbon : Econocom reprendrait Les Abeilles

(Boursier.com) — Les groupes Bourbon et Econocom sont entrés en négociations exclusives en vue de la reprise par Econocom de la société Les Abeilles, le spécialiste français du remorquage et sauvetage en haute-mer, et de la mise en place d'un partenariat opérationnel en soutien de cette activité.

Depuis 5 ans, Econocom, Entreprise Générale du Digital (équipements, services, financement) accompagne le groupe Bourbon (services maritimes à l'offshore) pour le financement de certains de ses navires, au premier rang desquels ceux de la société Les Abeilles. La dimension très technique de l'activité de cette dernière, la solidité de ses savoir-faire et de sa situation financière ainsi que la volonté d'Econocom de se positionner davantage comme acteur de la digitalisation maritime ont conduit ce dernier à proposer de renforcer son engagement qui, de financier, deviendrait également actionnarial.

Pour les Abeilles et ses équipes, la réalisation de ce projet serait synonyme d'adossement à un groupe solide, désireux de s'investir dans son développement futur, en France mais aussi à l'international et d'accompagner le renouvellement en cours de sa flotte .

Cet accord prévoit également que Bourbon continue de concourir au développement des Abeilles en apportant son expertise technique d'armateur dans la gestion des opérations au travers d'un contrat de prestations d'assistance commerciale et technique. A travers ce projet, Bourbon poursuit ainsi sa focalisation sur les services maritimes à l'Offshore autour de ses trois activités - Marine & Logistics, Mobility et Subsea Services.