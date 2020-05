Bourbon Corporation placée en liquidation judiciaire

Crédit photo © Bourbon

(Boursier.com) — Dans son jugement en date du 29 avril 2020, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la conversion du redressement judiciaire de Bourbon Corporation en liquidation judiciaire.

Dans ce même jugement, le Tribunal de Commerce de Marseille a nommé Maîtres Jean Pierre Louis et Marc Sénéchal en qualité de co-liquidateurs judiciaires et a maintenu Maîtres Frédéric Abitbol et Alexandre Bonetto en qualité de co-administrateurs judiciaires de Bourbon Corporation.

Les comptes du spécialiste des services maritimes ont été plombés par la réduction drastique des investissements de ses clients depuis l'effondrement des cours du pétrole en 2014. Ce retournement de conjoncture a débouché, le 7 août 2019, sur l'ouverture par le Tribunal de Commerce de Marseille d'une procédure de redressement judiciaire visant la holding Bourbon Corporation et sa sous-holding Bourbon Maritime. Malgré plusieurs tentatives de restructuration de la dette bancaire, les actifs et activités de Bourbon Corporation et Bourbon Maritime ont été cédés en date du 2 janvier 2020 à la Société Phocéenne de Participations (SPP), devenu le nouvel actionnaire de Bourbon Maritime et propriétaire des marques Bourbon.

La mise en liquidation judiciaire de la holding Bourbon Corporation étant prononcée, celle-ci devrait s'étendre sur une période de 6 mois à 2 ans.

La cotation de l'action Bourbon reste bien évidemment suspendue, et les titres devraient être radiés du marché selon un calendrier restant à préciser par Euronext.