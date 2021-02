Boston Scientific rate le consensus

Boston Scientific rate le consensus









(Boursier.com) — Boston Scientific, le géant américain des technologies médicales, a annoncé ce jour des profits et ventes inférieurs aux attentes. Pour le quatrième trimestre fiscal, le groupe a dévoilé un bénéfice net de 138 millions de dollars soit 10 cents par titre, contre 4 milliards de dollars et 2,83$ par titre un an avant. Hors éléments, le bénéfice ajusté par action s'est établi à 23 cents, contre 46 cents un an plus tôt et 31 cents de consensus. Les revenus se sont affaissés de 7% à 2,71 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur un niveau de 2,8 milliards. Pour son premier trimestre, le groupe anticipe un bénéfice ajusté par action allant de 28 à 34 cents, contre un consensus de 35 cents. Les revenus sont attendus en hausse de 0 à 6%, contre 7,6% pour le consensus FactSet.