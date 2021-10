Boston Scientific : pas assez dynamique ?

(Boursier.com) — Boston Scientific a annoncé pour son troisième trimestre un profit supérieur aux attentes mais des revenus un peu courts. Le fournisseur américain d'équipements médicaux a affiché un bénéfice net de 405 millions de dollars et 28 cents par titre, contre 169 millions de dollars un an avant. Hors éléments, le bénéfice ajusté par action a été de 41 cents, contre 37 cents un an auparavant. Les revenus ont été de 2,93 milliards de dollars, en augmentation de 10% en glissement annuel et de 10,6% en organique. La guidance du groupe allait de 12 à 14% de croissance. La guidance de bpa ajusté était quant à elle de 39 à 41 cents.