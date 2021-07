Boston Scientific dope ses prévisions

(Boursier.com) — Boston Scientific, le groupe américain actif dans les technologies médicales, a annoncé des résultats supérieurs aux attentes et dopé dans la foulée ses prévisions financières. Le bénéfice net trimestriel a été de 172 millions de dollars et 12 cents par titre, contre une perte de 153 millions de dollars et 11 cents par action sur la période comparable de l'an dernier. Le bénéfice trimestriel ajusté par action a été de 40 cents, contre 37 cents de consensus FactSet. Les revenus se sont enflammés de 54% à 3,08 milliards de dollars, contre 2,94 milliards pour le consensus. La croissance sur l'exercice 2021 est désormais attendue entre 21 et 22% (19 à 20% en organique). Le bénéfice ajusté est espéré entre 1,58 et 1,62$.