Boston Scientific dépasse les attentes à Wall Street

(Boursier.com) — Boston Scientific, le fournisseur américain de matériel médical, a affiché au deuxième trimestre 2023 des revenus proches de 3,6 milliards de dollars, en croissance de 11% en données consolidées et 11,6% en organique. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a été de 261 millions de dollars et 18 cents par action, contre 246 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 53 cents, contre 44 cents un an plus tôt. Le consensus était logé à 49 cents de bénéfice ajusté par action pour 3,5 milliards de dollars de revenus. "Nous avons enregistré un autre trimestre d'excellents résultats, alimentés par notre portefeuille innovant, notre solide exécution commerciale et la haute performance de notre équipe mondiale", a déclaré Mike Mahoney, directeur général de Boston Scientific. "Nous sommes ravis de nos perspectives à long terme et de notre solide portefeuille d'innovations uniques pour répondre aux besoins non satisfaits des patients".