Boston Scientific corrige après les comptes

(Boursier.com) — Boston Scientific souffre à Wall Street ce mercredi, alors que le spécialiste américain du matériel médical a annoncé pour le troisième trimestre des revenus de 3,17 milliards de dollars, en croissance de 8,1% en données consolidées et de 13,7% sur une base opérationnelle (11,5% en organique). Le bénéfice net GAAP a été de 174 millions de dollars et 12 cents par titre, contre 405 millions un an avant. Le bénéfice ajusté par action est un peu court à 43 cents, contre 41 cents un an auparavant. Le consensus était de 44 cents de bpa ajusté pour 3,13 milliards de revenus. La croissance annuelle des revenus est désormais attendue à 6,5% (environ 9% en organique). Le bénéfice ajusté par action annuel est attendu entre 1,71 et 1,74$, alors que le consensus de Wall Street était de 1,76$.