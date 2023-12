Bootheat : nouveau brevet

(Boursier.com) — BOOSTHEAT , acteur industriel et logiciel français de l'efficacité énergétique, annonce la délivrance d'un nouveau brevet qui renforce sa propriété intellectuelle et sa compétitivité dans le domaine stratégique de l'hybridation des énergies.

Comme annoncé le 30 novembre dernier, BOOSTHEAT s'est engagé dans le domaine stratégique de l'hybridation des énergies via une approche novatrice de la compression thermique, son coeur d'expertise technologique, déjà développée dans le domaine des pompes à chaleur (PaC), qui offre aux clients industriels des possibilités accrues pour améliorer la performance de leurs systèmes thermiques et renforcer leur indépendance énergétique.

Pour mener à bien cette stratégie, BOOSTHEAT développe un compresseur de nouvelle génération : le compresseur thermodynamique hybride. Cette invention est le fruit d'une recherche approfondie pour offrir une solution plus flexible et adaptée aux diverses conditions d'utilisation des PaC et aux variations des sources d'énergie. Le compresseur thermique hybride combine habilement l'énergie thermique et électrique, offrant ainsi une capacité unique de produire de l'énergie électrique à partir d'une source thermique pour les applications de micro-cogénération (mCHP) ou d'utiliser l'énergie électrique en complément ou en remplacement de la source thermique. Cette polyvalence ouvre de nouvelles perspectives dans la gestion énergétique, en ligne avec les défis écologiques et économiques actuels.