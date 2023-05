Boostheat : validation du plan de sauvegarde lors de l'audience au Tribunal de Commerce

(Boursier.com) — BOOSTHEAT , acteur industriel français de l'efficacité énergétique, annonce qu'il a présenté ce jour devant le Tribunal de Commerce de Lyon son projet de plan de sauvegarde, dans le cadre de sa procédure collective ouverte depuis le 4 octobre 2022. Au cours de cette audience, BOOSTHEAT a présenté sa nouvelle orientation stratégique et le financement de son projet de retournement, une situation bilancielle assainie grâce aux succès des actions menées sur son désendettement et rappeler l'appui solide de son actionnaire de référence HBR Investment Group. Fort de cette démonstration, le Tribunal de Commerce de Lyon a arrêté "sur le siège" le projet de plan de sauvegarde, sur avis favorable de l'ensemble des organes en présence (juge commissaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire et ministère public).

Cette décision très favorable met fin à la procédure de sauvegarde de BOOSTHEAT et valide définitivement l'offre de reprise par HBR Investment Group ainsi que l'ensemble des actions menées depuis plusieurs mois, en particulier sur la restructuration opérationnelle et financière de l'entreprise.

Hugo Brugière, Président Directeur Général de BOOSTHEAT, a déclaré : "Nous sommes très heureux de l'issue de cette audience et de la validation du projet de plan de sauvegarde de BOOSTHEAT, qui témoigne de la solidité de ce projet de retournement et met un terme à la procédure de sauvegarde de la Société. Nous avons réussi à convaincre l'ensemble des organes de la procédure de la pertinence de ce plan ambitieux construit sur les fondamentaux technologiques et humains de BOOSTHEAT, une situation financière largement assainie et un soutien significatif d'HBR Investment Group".