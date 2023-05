Boostheat : un faux communiqué de presse !

(Boursier.com) — Boostheat annonce qu'un faux communiqué de presse, dont l'origine est totalement inconnue, a été publié ce jour au nom de la société. Ce faux communiqué fait état d'un investissement de plusieurs millions d'euros dans une société et l'acquisition d'un bien immobilier.

Boostheat conteste catégoriquement la véracité de cette information qui ne s'inscrit en rien dans le plan de sauvegarde présenté par la société et validé par le Tribunal de commerce de Lyon et rappelle que seules les informations diffusées par l'intermédiaire de son diffuseur professionnel réglementé (www.actusnews.com) et reprises sur son site Internet (www.boostheat-group.com) font foi...