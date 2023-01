Boostheat : Transfert de la ligne de financement en fonds propres et tirage d'une première tranche de 500 KE

(Boursier.com) — Boostheat , acteur industriel français de l'efficacité énergétique, annonce que, conformément aux discussions annoncées le 29 décembre 2022, HBR Investment Group (HBR) a cédé la ligne de financement en fonds propres qu'il détient à Impact Tech Turnaround Opportunities ("ITTO"), membre du groupe Alpha Blue Ocean. Boostheat annonce concomitamment une levée de fonds de 500 KE par le tirage de 1 tranche de 200 ORA, pour une valeur nominale de 500 KE, souscrite ce jour par ITTO.

Cette ligne de financement en fonds propres s'opère via l'émission de bons donnant droit à la souscription d'obligations remboursables en actions nouvelles de la société, intégralement réservée à ITTO. Le montant initial de cette ligne de financement était de 10 ME, dont 3 ME ont été tirés avant l'opération annoncée ce jour ; représentant un transfert total à ITTO de 2.800 Bons. Elle est renouvelable deux fois pour une période de 24 mois et représente un montant maximum résiduel de 26,5 ME après le tirage de ce jour (dont 6,5 ME à utiliser jusque fin mai 2023).

Grâce à ce financement, Boostheat confirme sa capacité à financer son plan de retournement et éloigne son risque de cessation des paiements et donc une possible liquidation judiciaire dans le cadre de sa procédure de sauvegarde ouverte le 4 octobre dernier.

TIRAGE D'UNE PREMIÈRE TRANCHE DE 500 KE

Boostheat annonce avoir procédé au tirage de une tranche de 200 ORA ce jour, d'une valeur nominale de 500 KE, et pouvant donner lieu à la création de 1.483.680 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait de 0,90%.

Cette première levée de fonds va couvrir partiellement les besoins de trésorerie de Boostheat, estimés à 2,3 ME au titre de la période d'observation et de la réorganisation de l'entreprise dans la perspective de la présentation d'un projet de plan de sauvegarde. ITTO s'est engagé à souscrire à une nouvelle tranche de 1 ME dans les 30 jours après le tirage de cette première tranche.