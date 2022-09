Boostheat : suspension et "prépack cession"

(Boursier.com) — Boostheat fait le point après la suspension du cours de bourse. Lors du communiqué de presse des résultats annuels le 14 avril dernier, le groupe avait annoncé son ambition de retour sur le marché fin 2023 avec une Pompe à Chaleur Thermique Gaz double service (eau chaude sanitaire et chauffage du bâtiment), prioritairement en Allemagne. Depuis, le conflit russo-ukrainien "a fait émerger l'urgence d'indépendance énergétique des pays, mais a aussi augmenté très significativement la volatilité et le coût de l'énergie dans tous les pays d'Europe, en plus d'une crainte générale de pénurie". Ce contexte, amplifié par l'urgence prégnante d'accélération de la transition énergétique, a récemment conduit les autorités européennes et nationales à prendre des mesures structurelles fortes, y compris en Allemagne, pour favoriser l'électricité comme vecteur énergétique principal dans le secteur du chauffage de bâtiment au détriment du gaz. Corrélativement, cette situation a entraîné la suspension des aides à l'installation de chaudières au gaz, l'augmentation du prix de l'énergie, voire des exigences de performance environnementales futures inatteignables par des pompes à chaleur gaz. En conséquence, ces nouvelles orientations européennes "ne sont absolument pas propices à l'émergence d'une offre de Pompe à Chaleur Thermique gaz".

Boostheat annonce donc désormais prioriser ses activités sur son compresseur thermique autour de 3 axes, à savoir son utilisation dans d'autres applications que le chauffage résidentiel, le recours à des sources thermiques non exclusivement liées au gaz et l'exploration de l'appétence et l'adéquation de son offre de Pompe à Chaleur hors des frontières de l'Europe, tout en poursuivant l'amélioration continue de la performance intrinsèque du compresseur thermique.

Au 31 août 2022, la société dispose d'une trésorerie de 2,1 ME contre 1,6 ME au 30 juin 2022. Cette augmentation s'explique notamment par un impact positif de 2 ME lié à l'encaissement du crédit impôt recherche 2021 (CIR) et au remboursement de crédits de TVA. Pour permettre à l'entreprise de poursuivre ses recherches de partenaires industriels et financiers, la société a décidé de suspendre l'ensemble de ses activités non essentielles, afin de préserver ses ressources.

Afin de disposer du cadre juridique le plus adapté "pour préserver les fondamentaux de l'entreprise et renforcer ses chances de trouver un nouveau partenaire dans les meilleurs délais", la direction de Boostheat a engagé une démarche de prépack cession dans le cadre d'une procédure de conciliation. Le prépack cession offre un cadre permettant de préparer une cession (totale ou partielle) des actifs et des activités de la société tout en préservant au mieux les intérêts de l'entreprise. Boostheat a décidé de rendre publique cette information, habituellement confidentielle, "pour fédérer collaborateurs, actionnaires et parties prenantes autour de cette démarche et ainsi maximiser ses chances de trouver de nouveaux partenaires".

Dans ce contexte, Boostheat annonce la suspension de la cotation de ses actions depuis le 31 août 2022 au moins jusqu'aux résultats de l'évaluation des éventuelles marques d'intérêts afférentes au prépack cession. La société informe que la limite de dépôt des offres est fixée au 28 septembre 2022 à 12h00. Boostheat annonce par ailleurs le décalage de la publication de ses résultats semestriels (prévue initialement le 22 septembre) à une date ultérieure.