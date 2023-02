Boostheat : soutien renouvelé de plusieurs partenaires

(Boursier.com) — Boostheat , acteur industriel français de l'efficacité énergétique, annonce avoir reçu des marques d'intérêts renouvelées de la part de trois partenaires stratégiques (associatif, industriel et laboratoire), en France et sur le territoire nord-américain. Tous confirment le potentiel que peut jouer BOOSTHEAT dans la transition énergétique.

L'association North America Gas Heat Pump Collaborative (NAGHPC), qui comprend des acteurs de l'énergie représentant 33% des consommateurs résidentiels de gaz naturel sur les territoires américains et canadiens, a renouvelé son soutien à BOOSTHEAT pour accélérer le développement de produits et étudier des moyens d'apporter leur technologie unique sur le marché nord-américain. Cette marque d'intérêt pour la technologie BOOSTHEAT confirme ainsi la volonté des acteurs américains de la filière de promouvoir des solutions de rupture.

Créée en 2019, la NAGHPC est un groupe de 17 services publics de gaz ou bi-carburant, qui ont pour mission de développer et de faciliter l'adoption des technologies de pompes à chaleur à gaz en Amérique du Nord.

Ce soutien pourrait prendre la forme d'un partage d'informations sur le marché nord-américain, d'une liaison avec les principaux fabricants et/ou d'une intégration avec des programmes pour l'efficacité énergétique au sein des membres du NAGHPC au fur et à mesure de leur développement. Ce soutien pourrait également inclure la possibilité de pilotes de pré-commercialisation et/ou d'essais, ainsi que la sensibilisation des décideurs politiques et la formation des installateurs d'équipements et des entrepreneurs.

La NAGHPC se concentre actuellement sur deux applications technologiques qui pourraient être desservies par la technologie BOOSTHEAT : les solutions fortement décarbonnées pour la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire dans les bâtiments.

L'alliance avec un tel partenaire constitue pour BOOSTHEAT une opportunité d'approfondir sa connaissance du marché nord-américain et s'ouvrir à un vaste marché.