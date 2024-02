Boostheat : réussit les premiers essais de son nouveau compresseur hybride

(Boursier.com) — Boostheat annonce la réussite des premiers essais fonctionnels de son compresseur hybride, dans le respect du calendrier de sa feuille de route. Boostheat se prépare maintenant à entamer la dernière phase du projet. Dans les prochaines semaines, les essais de performances vont permettre de valider les 3 modes de fonctionnement du compresseur hybride, afin de confirmer les potentiels théoriques de ce compresseur breveté.

Boostheat communiquera au fur et à mesure de la réalisation de ses essais sur chacun des modes de fonctionnement et ses performances. "Toutes ces étapes sont des avancées majeures, et ouvrent la voie à des développements commerciaux pour des applications industrielles innovantes et performantes", commente le groupe.