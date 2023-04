Boostheat : report de publication

(Boursier.com) — Boostheat , acteur industriel dans le domaine des technologies de l'efficacité énergétique en France, informe que compte tenu de l'actuelle procédure de sauvegarde dont elle fait l'objet depuis le 4 octobre 2022, et dans l'attente d'un arrêté sur son plan de sauvegarde, les procédures de production et de revue des comptes de Boostheat de l'exercice clos au 31 décembre 2022 ne pourront être finalisées au 30 avril 2023.

Dans ce contexte, la société envisage à ce stade une publication de son rapport financier annuel au plus tard le 30 juin 2023.