Boostheat : rendez-vous à suivre

(Boursier.com) — BOOSTHEAT S.A., acteur industriel français de l'efficacité énergétique, expose sa technologie de compression thermique à Wuppertal dans le cadre du Solar Decathlon Europe (SDE) 2021/2022 qui vise à promouvoir la transition énergétique dans les quartiers et à contribuer ainsi à l'émergence de villes agréables à vivre et adaptées aux défis de demain. Il s'agit de la première phase du partenariat de BOOSTHEAT S.A, de l'Université de Wuppertal et de WSW Energie & Wasser AG, un fournisseur d'énergie de la ville de Wuppertal autour du projet "Living Lab.NRW".

Dix-huit équipes d'universitaires issues de onze pays différents se sont qualifiées pour l'édition 2021/2022 du SDE et y présenter des solutions adaptées sur le plan technique, architectural et social pour faire évoluer les villes européennes.

Les équipes ont construit leurs maisons de démonstration et la finale du SOLAR DECATHLON EUROPE, qui se déroule actuellement jusqu'au 26 juin 2022, permet au public de découvrir ses réalisations sur le site de l'événement, sur la Nordbahnstrasse, à Wuppertal.

Huit de ces maisons seront conservées sur le site après la compétition et seront intégrées au projet de suivi "Living Lab. NRW", l'institut central de recherche et de formation de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour un habitat neutre en carbone et un urbanisme durable. La plupart seront reliées à un réseau de chaleur, qui sera la seule source d'alimentation du chauffage.