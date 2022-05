Boostheat : prolongation de la ligne de financement en fonds propres

(Boursier.com) — Boostheat , acteur industriel français de l'efficacité énergétique, annonce avoir signé un avenant permettant de proroger sa ligne de financement en fonds propres jusqu'en mai 2023. Cette source de financement complémentaire doit permettre à la société de disposer des moyens nécessaires à la mise en oeuvre de son plan de marche avec comme objectif principal un retour sur le marché pour l'hiver 2023-2024.

Au terme du contrat initial conclu avec Iris Capital le 20 mai 2021, ce dernier s'est engagé à financer BOOSTHEAT à hauteur de 10 ME pendant une période de 12 mois en souscrivant à un maximum de 4.000 obligations remboursables en actions nouvelles de l'Émetteur, de 2.500 euros de valeur nominale chacune.

A date, ce financement n'a été utilisé qu'à hauteur de 3 ME, la société ayant mis en place durant cette période un plan de réduction de ses coûts et des financements alternatifs (financements obligataires de 5 ME auprès des actionnaires historiques3 et pour 3 ME complémentaires auprès d'Holdigaz).