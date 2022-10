Boostheat : procédure de sauvegarde, la cotation toujours suspendue...

(Boursier.com) — Boostheat annonce le maintien de la suspension de la cotation de ses actions.

La société indique qu'elle a reçu "plusieurs marques d'intérêts qui l'ont confortée dans cette démarche. Afin de laisser le temps aux repreneurs potentiels de concrétiser leurs marques d'intérêts et également de pouvoir en recueillir de nouvelles, Éric Lambert, DG de Boostheat, a saisi le Tribunal de Commerce de Lyon pour demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde volontaire de l'entreprise". Cette procédure a été acceptée par le Tribunal de Commerce de Lyon, et marque l'ouverture de la période d'observation de 6 mois, période pendant laquelle la société pourra bénéficier du gel de ses dettes et préserver ainsi sa trésorerie.

Le 1er septembre Boostheat annonçait l'ouverture d'une pré-pack cession. Cette procédure avait été mise en place pour offrir un cadre juridique adapté à une cession préparée totale ou partielle des actifs et des activités de la société. Une date limite de dépôt des offres de reprise avait été fixée au 28 septembre.

Une nouvelle date limite de dépôt des offres a été fixée au 25 octobre.