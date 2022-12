BOOSTHEAT : point d'étape sur les besoins de financement dans le cadre de la procédure de sauvegarde

(Boursier.com) — Les choses se compliquent pour BOOSTHEAT mais... La société fait un point d'étape sur ses besoins de financement dans le cadre de sa procédure de sauvegarde ouverte le 4 octobre dernier. Dans son communiqué de presse du 7 décembre dernier, le groupe annonçait que HBR Investment Group (HBR) s'était engagé auprès du Tribunal de Commerce à lui verser un apport en compte courant d'un montant de 1 ME, dont 500.000 euros immédiatement, destiné à financer la période d'observation et la mise en oeuvre de la réorganisation de l'activité préalable à la présentation d'un projet de plan de sauvegarde, et qu'elle envisageait de signer une ligne de financement de 30 ME en OCEANE-BSA.

A la demande de l'administrateur judiciaire, BOOSTHEAT a saisi le juge-commissaire, conformément à l'article L622- 7 du Code de Commerce, aux fins d'être autorisé à : recevoir 1 ME de HBR en compte courant, dont 500.000 euros immédiatement et le solde fin janvier 2023 ; et signer une ligne de financement de 30 ME avec European High Growth Opportunities Securitization Fund (" EHGO "), membre du groupe Alpha Blue Ocean, et autoriser le tirage immédiat d'une première tranche de 500.000 euros puis d'une deuxième tranche de 1 ME dans le mois suivant la signature du contrat.

Ces opérations successives devaient permettre de couvrir les besoins de trésorerie de BOOSTHEAT, estimés à 2,3 ME au titre de la période d'observation et de la réorganisation de l'entreprise dans la perspective de la présentation d'un projet de plan de sauvegarde. En outre, la Société rappelle que HBR s'est porté garant à hauteur de 10 ME, couvrant ainsi le risque de liquidité de l'entreprise sur les 12 prochains mois. Ces opérations s'inscrivent ainsi dans le cadre du projet de plan de sauvegarde en cours de rédaction dont les modalités d'apurement du passif ont reçu l'accord de la totalité des créanciers bancaires et obligataires.

Ce projet a également le soutien de l'ensemble des salariés et a reçu l'avis positif du Comité Social et Economique de BOOSTHEAT. Pour autant, par ordonnance en date du 22 décembre, le juge-commissaire a rejeté l'ensemble des demandes de la société BOOSTHEAT sur avis négatif du ministère public et sur avis réservés de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire.

Conscient que ce rejet pourrait entraîner une cessation des paiements et donc une possible liquidation judiciaire de la société BOOSTHEAT, HBR s'est rapprochée d'IRIS afin que ce dernier lui transfère le contrat en cours d'émission de bons d'émission d'obligations remboursables en actions nouvelles (ORA) de 10 ME (dont 7 ME encore à utiliser jusque fin mai 2023, renouvelable deux fois) et lui permette ainsi d'assurer le financement de la période d'observation et la réorganisation indispensable à la pérennité de l'exploitation, la sauvegarde de l'emploi et le désintéressement des créanciers. HBR et IRIS ont ainsi signé un contrat de novation en date du 26 décembre 2022. Ce contrat pourrait faire l'objet d'une cession à EHGO très rapidement. Des discussions ont été engagées en ce sens.

Hugo Brugière, Président Directeur Général de BOOSTHEAT, déclare : "je regrette profondément l'évolution de la procédure. Je tiens à remercier les créanciers obligataires et bancaires ainsi que l'ensemble des salariés de BOOSTHEAT fortement mobilisés pour soutenir la prise de participation de HBR et le plan de relance de BOOSTHEAT. Je remercie également la société IRIS qui a fait preuve de responsabilité en consentant à céder le contrat qu'elle détenait, permettant ainsi à HBR de poursuivre le plan de restructuration de BOOSTHEAT. Nous allons, grâce à cela, pouvoir financer la société pour continuer le plan de restructuration que nous avons engagé il y a plusieurs semaines et donner ainsi à BOOSTHEAT toutes les chances que ce projet industriel mérite".