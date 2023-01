Boostheat : point d'étape sur la procédure en cours

(Boursier.com) — Boostheat fait un point d'étape à la suite de l'audience qui s'est tenue le 19 janvier devant le juge commissaire. Dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte le 4 octobre dernier par le Tribunal de Commerce de Lyon, et suite à une requête déposée par HBR Investment Group auprès du juge commissaire en charge du dossier, une audience s'est en effet tenue hier aux fins d'autoriser :

- la résiliation du bail du centre de R&D de Boostheat près de Toulouse (à Ramonville -Saint-Agne) devenu non stratégique, la Société souhaitant recentrer sa R&D sur un même site et pouvant générer une économie de l'ordre 70.000 euros par an ;

- la résiliation des locaux actuels de Boostheat à Vénissieux et la signature d'un nouveau contrat de bail dans un local situé sur le même site mais en meilleure adéquation avec sa nouvelle dimension et permettre ainsi à la société Boostheat de réduire significativement ses charges de l'ordre de 450.000 euros par an ;

Une décision du juge commissaire doit être rendue prochainement sur laquelle Boostheat tiendra le marché informé.

En parallèle, Boostheat précise que deux autres demandes d'autorisation font l'objet d'un enrôlement : l'apport d'un montant d'1 ME en compte courant par HBR Investment Group dans la société pour financer la période d'observation et la vente de matériels non utilisés, du fait de l'arrêt de la production et du changement d'activité en bureau d'études. Ces deux demandes seront étudiées au plus tard le 31 janvier 2023.

Boostheat rappelle également que la prochaine audience a été fixée au 26 janvier 2023, date à laquelle la Société devrait présenter les grande lignes son plan de sauvegarde conformément à l'Offre. Ce plan de sauvegarde détaillera l'ensemble des volets économiques, juridiques, financiers, sociaux et environnementaux afférents à son projet. Il est rappelé que l'adoption définitive de l'Offre est soumise à l'arrêté du plan de sauvegarde par le Tribunal de Commerce de Lyon, lequel interviendrait courant février / mars 2023. La Société continuera à communiquer sur les prochaines évolutions de sa procédure.